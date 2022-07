Nach Plan: Christina Röschenkemper, stellvertretende Schulleiterin, behält beim Umzug den Überblick und achtet darauf, dass alles an seinen Platz kommt. Der Chef packt natürlich beim Umzug der Johannesschule mit an: Schulleiter Jörg Hunschede trägt einen der 633 Kartons zum LastwagenAuch die Lehrkräfte Tatjana Sparwasser (links) und Jenny Seifert packen kräftig mit an und das ein oder andere Teil wandert in den Sperrmüllcontainer. Denn nicht alles kommt mit in den Neubau, es wird auch ausgemistet.

Foto: Jacqueline PatzerJacqueline Patzer