Eine Session wie in einem irischen Pub

Epe

Draußen ist es dunkel und ein bisschen usselig. Ein feuchtnasser Herbstabend eben. Umso heimeliger funzeln die Laternen an der Außenwand der „Latüchte“. Aber nicht nur das warme Licht lockt an diesem Abend in die Kneipe im Schatten der Eper Agatha-Kirche; es ist auch die Musik, die von drinnen nach draußen dringt. An jedem dritten Donnerstag im Monat (außer im Juli und August) findet dort ein offener Irish-Folk-Stammtisch statt. Und wer die Musiktradition der grünen Insel kennt, weiß: Das wird heimelig.