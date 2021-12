Eine Wagenladung Weihnachten

„Weihnachten to go“ heißt das musikalische Projekt, mit dem Dietmar Schultz derzeit Freude bereitet. Es handelt sich um eine kleine, rollende Weihnachtskonzertbühne in einem dafür umgebauten Lieferwagen. Der 59-jährige ist dabei Hauptakteur: Er spielt Weihnachtslieder auf Bestellung. Nicht nur bei seinen Zuhörern kommen seine Shows gut an, auch für Schultz selbst sind sie Balsam für die Seele.

In Weihnachtsgeschichten wie dieser ist ja oft von leuchtenden Kinderaugen die Rede. Auch Dietmar Schultz erzählt davon. Dass sie aber wegen eines wippenden rechten Fußes mit elektrischen Christbaumkerzen um die Wette strahlen können, das war dem Profimusiker neu. Wahrscheinlich liegt es an dem Schellenring, den er sich auf den Schuh gelegt hat. Wenn Schultz damit den Takt zu „Rudolph, the red nosed reindeer“ spielt, hört sich das so an, als böge gerade der Schlitten des Weihnachtsmannes um die Ecke. Der natürlich nicht kommt. Vor einer halben Stunde ist ein stinknormaler, schlicht-weißer Lieferwagen, der bei Metzgern oder Bäckern sehr beliebt ist, vorgefahren. Der hatte aber kein Kassler im Blätterteigmantel oder französisches Stangenbrot dabei. Nein, eine Ladung Weihnachten ist es, die Dietmar Schultz in der kleinen Nachbarschaft in Elte im Kreis Steinfurt abliefert.