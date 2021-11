Eine wahrlich heiße Show

Feuerengel gastierte in der Bürgerhalle

Gronau

Feuerengel: Der Name ist Programm, zumindest in einer Hinsicht. Denn zugegeben, wie Engel wirken die sechs Musiker der Rammstein-Tribute-Band nicht. Dafür brachten sie am Samstagabend aber jede Menge Feuer auf die Bühne der Bürgerhalle.

Von Andreas Krüskemper