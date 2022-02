SkF-Mitarbeiterin Margret Keck-Brüning ist die letzte Bastion

Gronau

Bis vor zwei Monaten gab es noch zwei Anlaufstellen für Allgemeinde Sozialberatung in Gronau. Doch zum Jahresbeginn hat die Diakonie in diesem Bereich die Segel gestrichen. Jetzt ist Margret Keck-Brüning vom SkF in diesem Beratungsbereich allein auf weiter Flur. Ihre positive Grundeinstellung ficht das aber nicht an.

Von Frank Zimmermann