Einladung zur Begegnung

Mehr als tausend Moscheen öffnen am Tag der deutsche Einheit ihre Pforten und laden ein zur Begegnung. Die Fatih-Moschee in Gronau ist eine davon.

Die Fatih-Moschee an der Burgstraße in Gronau veranstaltet am Montag (3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit) den Tag der offenen Moschee. An diesem Tag ist die gesamte Bevölkerung eingeladen, Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen zu treffen und sich über die muslimische Gemeinde und den Islam zu informieren.

In Deutschland leben über 5 Millionen Muslime. In den 60er-Jahren waren die meisten von ihnen bzw. ihre Eltern und Großeltern im Zuge der Arbeitsmigration nach Deutschland gekommen. Sie gründeten Vereine und Moscheen, um ihre Religion und ihre Kultur und Tradition auszuüben. Mittlerweile sind sie in Deutschland heimisch geworden und leisten ihren vielfältigen gesellschaftlichen Beitrag für das Gemeinwohl, heißt es in einer Ankündigung. In den Vereinen und Moscheen finden viele Begegnungen statt. Um das Kennenlernen und den Dialog zu intensivieren, organisieren die Muslime in Deutschland seit über 26 Jahren jedes Jahr den Tag der offenen Moschee.

Teil der deutschen Gesellschaft

Am 3. Oktober bieten deutschlandweit mehr als tausend Moscheen Führungen, Vorträge, Ausstellungen, Informationsmaterialien und Begegnungsmöglichkeiten an, die von vielen Tausend Besuchern wahrgenommen werden. Der bewusst gewählte Termin soll das Selbstverständnis der Muslime als Teil der deutschen Gesellschaft und ihre Verbundenheit mit der Gesamtbevölkerung zum Ausdruck bringen.

Für das leibliche Wohl wird am Montag mit türkischen Spezialitäten gesorgt. „Wir freuen uns auf Ihr Kommen“, laden die Organisatoren ein und betonen, dass die Mosche auch an anderen Tagen besucht werden kann.