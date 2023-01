Hundesteuer hat Lenkungsfunktion - Einnahmen auf Höchstwert

Corona-Pandemie und Homeoffice-Trend haben vieles bewirkt. Unter anderem auch die vermehrte Anschaffung von Hunden. Das hat sich auch im Stadtsäckel bemerkbar gemacht. Um rund 7600 Euro haben sich in den ersten neun Monaten 2022 die Einnahmen aus der Hundesteuer im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 erhöht, teilte am Mittwoch IT-NRW als statistisches Landesamt mit. Demnach standen 2022 (Januar bis September) 170.042 Euro an Vierbeiner-Abgaben zu Buche – ein Rekordwert der vergangenen Jahre.

