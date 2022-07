Einst Ehrenherr, jetzt König

Die Klosterschützen Epe haben ein neues Königspaar: Nach einem spannenden Wettkampf sicherte sich am Samstag Reinhard Homann den Königstitel. Zu seiner Mitregentin erkor er Silke Wigger.

Sommerliche Temperaturen um die 21 Grad hatten am Samstag einige hundert Besucher auf den Schützenplatz am Riekenhofweg gelockt, wo das traditionelle Königsschießen der Klosterschützen um 17.30 Uhr eröffnet wurde. Zu den ersten Schützen zählte unter anderem auch Bürgermeister Rainer Doetkotte, der die Zuschauer durchaus beeindruckte. Weshalb? Weil er mit einem gezielten Schuss direkt die beiden Flügel des Vogels zu Boden streckte.

Während der Musikverein Epe für die musikalische Unterhaltung sorgte, stellten mit Vorstandsmitglied Reinhard Homann, Leutnant Ludwig Wigger sowie dem 1. Präsidenten der Jungschützen, Lukas Mensing, gleich drei Aspiranten ihre Schussfertigkeit unter Beweis. Rückten sie dem hölzernen Federvieh zunächst vom Kopf aus zu Leibe, so probierten sie es später mit den Seiten – doch der Vogel hielt den Angriffen stand.

Klosterschützen geben nach Corona-Pause Gas Neuer Schützenthron Kloster Epe Foto: Verein Schützenverein Kloster Epe Königsschießen - Die 3 Aspiranten Ludwig Wigger - Reinhard Homann - Lukas Mensing Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Königsschießen Reinhard Homann Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Königsschießen Lukas Mensing Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Königsschießen Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenverein Kloster Epe Umzug Foto: Angelika Hoof Schützenfest 2022 Kloster Epe Foto: Verein Schützenfest 2022 Kloster Epe Foto: Verein Schützenfest 2022 Kloster Epe Foto: Verein Schützenkönig Homann Foto: Verein

Die Sonne war gerade am Horizont unter gegangen, als die beiden Schießmeister Rob van der Horst und Rainer Sokolowsky die 295. Patrone in den Lauf des Gewehres schoben. Ein Hauch von Vogel lugte nur noch von oben herab, als Reinhard Homann um 21.46 Uhr den entscheidenden Schuss abfeuerte und die letzten Überreste des hölzernen Federviehs mit einem lauten Bums zu Boden fielen. Freudestrahlend riss der frisch gebackene König die Arme in die Höhe, der vor exakt fünf Jahren schon einmal als Ehrenherr den Thron komplettierte.

An seiner Seite regiert Königin Silke Wigger. Zum Thron gehören ferner die Ehrendamen Maggy Baring und Melanie Homann sowie die Ehrenherren Ludwig Wigger und Guido Baring. Die Aufgabe des Hofmarschall wurden Patrick Holtkamp und Meike Riehm übertragen und Lisa Meyer sorgt als Mundschenk für das leibliche Wohl des Hofstaates.