Einstimmig für Synagogen-Pläne

Grünes Licht für die Pläne zur Renovierung der Alten Synagoge und für das Nutzungskonzept hat am Mittwochabend der Hauptausschuss gegeben. Die Entwürfe kamen bei den Politikern so gut an, dass es keine einzige Gegenstimme gab. Stimmt der Rat wie erwartet noch zu, dann darf weitergearbeitet werden.

Nicht nur für Bürgermeister Rainer Doetkotte ist es „ein bedeutendes Gebäude in Epe“ und ein „besonderes Projekt“, das von vielen Menschen, Vereinen und Institutionen vor Ort unterstützt wird. Auch in der Politik gab es große Einigkeit, das gemeinsam mit dem Beirat der Synagoge Epe entwickelte Nutzungskonzept des Büro Hermanns zur Aktivierung der Alten Synagoge an der Wilhelmstraße 5 in Epe weiterzuverfolgen.