Eiserne Hochzeit im Hause Frericks

Für Elisabeth und Hermann Frericks jährt sich am Sonntag der Schritt vor den Traualtar in der St.-Antonius-Kirche zum 65. Mal.

„Unsere Eiserne Hochzeit wollen wir, wenn die Gesundheit es zulässt, im nächsten Jahr mit der Familie feiern“, sind die beiden fest entschlossen. Allein die Familie der Jubilare stellt mit acht Kindern, 13 Enkel- und acht Urenkelkindern schon eine ordentliche Festgesellschaft dar.

Kennengelernt haben sich Elisabeth, geborene Linden, und Hermann Frericks bei einem Kolpingfest in der Concordia. Hermann Frericks ist gebürtiger Gronauer. Seine Frau stammt aus Schlesien. Als Vertriebene war sie mit ihrer Familie zunächst in der Bäckerei des Klosters Bardel untergekommen. „Dort waren wir, bis die Patres zurückkamen“, erinnert sich Elisabeth Frericks. Über verschiedene berufliche Stationen in Datteln, Duisburg und Epe kam sie als Hauswirtschafterin nach Gronau. „Als wir uns kennenlernten, war ich als Hauswirtschafterin in der Löwen-Apotheke beschäftigt“, erzählt die Jubilarin. Nach der Eheschließung war sie Hausfrau und Mutter. Das hielt sie in späteren Jahren aber nicht davon ab, politisch aktiv zu werden. Sie war auf lokaler Ebene stellvertretende Vorsitzende der CDU-Frauenunion. Verschiedenen Ausschüssen der Frauenunion gehörte sie auf Bezirksebene an. Auch ihr Mann engagierte sich einige Jahre in der CDU. Von 1958 bis 1968 war er Ortssprecher der Jungen Union.

Hermann Frericks ist gelernter Industriekaufmann. Nach verschiedenen Weiterbildungen war er in Epe als Steuerberater, Bilanzbuchhalter und Wirtschaftsprüfer beschäftigt. Als Dozent gab er bei der VHS Ochtrup 15 Jahre lang sein Wissen weiter. In seiner Freizeit legte Hermann Frericks sich vor allem in den 50er- und 60er- Jahren als Sportler ins Zeug. Er spielte Tischtennis beim TTC Gronau, der damals der Landesliga angehörte. Bis zum vergangenen Jahr war der Jubilar 60 Jahre lang aktiver Sänger beim Gronauer Männerchor, dessen Vorsitz er zudem von 1968 bis 1977 inne hatte.