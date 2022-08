Ein Rollator mit zusätzlichem Wumms

Ein Rollator mit einem elektrischen Antrieb – dieses neue „Gefährt“ präsentiert Uwe Fege. Erste Probefahrten wurden in der Gronauer Innenstadt durchgeführt.

Der Elator in Betrieb: Der Nutzer steht auf dem ausgeklappten Brett, das sonst zwischen den Haltegriffen platziert ist. Per Daumenhebel wird beschleunigt.

Wie lässt sich der Aktionsradius von in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen vergrößern? Die Antwort ist – wie so oft – eigentlich ganz einfach: Man nehme einen Rollator und montiere daran ein elektrisch betriebenes Brett. „Das Board kann man runterklappen und sich daraufstellen, den Motor einschalten und schon geht es los“, erläutert Uwe Fege. Er ist Vertriebsleiter von „Elator-Division“, die das Gerät auf den Markt bringen. Unter dem Dach des Unternehmens „Kidz & Co.“, des Spezialanbieters von individuell angepassten Gehhilfen und Rollstühlen in Gronau, wird der „Elator“ endmontiert werden, sagt Geschäftsführer Thomas Mikosch.

Bei ersten Probefahrten in der Gronauer Innenstadt hat das Gefährt schon die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich gezogen. „Eine Seniorin hat gleich gefragt, ob sie den Elator ausprobieren kann und war begeistert“, sagt Fege.

Spezialanbieter

Das Herunterklappen der Plattform gestaltet sich einfach, auch beim Zurückklappen ist kein tiefes Bücken nötig. Über einen Daumenhebel am Handgriff erfolgt die Regulierung der Geschwindigkeit. Das Bremsen erfolgt wie bei einem normale Rollator.

Der Elator hat also zusätzlichen Wumms – allzu rasant sollte man sich die Fahrten allerdings nicht vorstellen: Es gibt drei Geschwindigkeitsstufen von zwei, vier und sechs km/h. „Die Beschleunigung ist ganz sanft“, sagt Mikosch.

16 Kilometer Reichweite

Der Elator schließt eine Lücke zwischen einem normalen Rollator und einem E-Scooter. Vorteil der Neuheit ist, dass man sie als ganz normalen Rollator nutzen kann, sich also selbst bewegt – jetzt aber vielleicht auch über die sonst üblichen Entfernungen hinaus. Immer mit der Sicherheit, das Board mit dem E-Motor nutzen zu können, wenn die Kräfte nachlassen sollten.

Mit vollem Akku beträgt die Reichweite immerhin 16 Kilometer, leichte Anhöhen werden mit Motorunterstützung leichter überwunden. Der Elator kann in den Kofferraum gepackt und leicht in Bus und Bahn mitgenommen werden.

Reha-Care

Mikosch will den Elator im September auf der Reha-Care in Düsseldorf vorstellen. Er hofft auf Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis und Verkauf über den Sanitäts-Fachhandel.

An der Röntgenstraße wird die Endmontage des Elators erfolgen. Die Fertigungsteile kommen zu einem großen Teil von Unternehmen aus der Region, sagt Mikosch.

Die Idee für das Gerät hatte ein Daniel Düsentrieb des Mittelstands: der Wuppertaler Dipl.-Ing. Gerhard Kirschey. Er ist trotz seines Alters von 89 Jahren nach wie vor ein Tüftler, der zahlreiche Patente hervorgebracht hat, erzählt Mikosch beeindruckt. Kirschey hatte geschäftlichen Kontakt zur Eper Firma Innotronic, über die wiederum der Kontakt zu Mikosch hergestellt wurde, der im Bereich Mobilität für körperlich eingeschränkte Kinder und Jugendliche einen Namen hat. „Das war ein Glück, dass wir zusammengekommen sind“, sagt Mikosch.

Zielgruppe des Elators sind ältere Menschen. Doch für jedermann ist das Gerät nicht geeignet. Ein gewisse Mobilität ist Voraussetzung für eine sichere Fahrt. Auch Sehbehinderte sollten von einer Nutzung absehen.

Auch für Kinder, deren Mobilität beeinträchtig ist, aber nicht unbedingt auf einen Rollstuhl angewiesen sind, wurde ein Elator entwickelt. Das ermöglicht ihnen Kommunikation auf Augenhöhe.