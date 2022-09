Eltern stimmen über Schulart ab

Zum Schuljahr 2023/2024 soll der Schulbetrieb an der „Städtischen Grundschule im Stadtwesten“ starten. Gebaut werden muss die neue Schule noch – und bevor es losgeht, dürfen die Eltern über die neue Schulart abstimmen.

Der Rat der Stadt Gronau hat der Errichtung der „Städtischen Grundschule im Stadtwesten“ zugestimmt. Bevor die Bezirksregierung Münster dies tut, muss die Schulart der neuen Grundschule durch die Eltern bestimmt werden. Hierbei geht es um die Frage, ob eine Gemeinschaftsschule, eine katholische oder evangelische Bekenntnisschule oder eine Weltanschauungsschule eingerichtet werden soll.

Die Abstimmung erfolgt per Briefwahl. Stimmberechtigt sind Eltern, deren Kind zwischen dem 1. Oktober 2016 und 30. September 2017 geboren wurde, die in einem Umkreis von zwei Kilometern um den neuen Schulstandort wohnen und im amtlichen Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind.

Aktive Mitbestimmung

Die Eltern haben gemeinsam pro Kind eine Stimme und können so aktiv mitbestimmen und über die neue Schulart entscheiden. Die Stadt freut sich dabei über jede abgegebene Stimme. Alle Stimmberechtigten erhalten in den nächsten Tagen einen Brief vom Fachdienst Bildung und Sport der Stadt Gronau mit Informationen zum Abstimmungsverfahren und den entsprechenden Wahlunterlagen. Wer keine Post erhalten hat, sich aber zu dem angegebenen Personenkreis zählt, kann sich auf Antrag in das Abstimmungsverzeichnis aufnehmen lassen.

Das Abstimmungsverzeichnis wird vom 19. bis 21. September in der Verwaltungsnebenstelle an der Iltisstraße 20 (3. OG, Fachdienst Bildung und Sport) ausgelegt. Über einen Link auf der Internetseite der Stadt kann dieses Schreiben auch in mehreren Sprachen abgerufen werden (gronau.de/abstimmung-schulart).

Da das Gebäude der „Städtischen Grundschule im Stadtwesten“ erst in 2025 fertig wird, soll die neue Grundschule zum Schulbeginn 2023/2024 in einer Übergangslösung an der Grünstiege 64 an den Start gehen. Für die bessere Erreichbarkeit der Schule wird es einen Bustransfer vor Schulbeginn und nach Schulende ab Standort der neuen Schule bis Fertigstellung in 2025 geben.