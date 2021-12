Verein „Menschen in Not“ liefert für Alleinstehende kostenlos Mahlzeiten nach Hause 

Foto:

Trotz Pandemie – der Verein „Menschen in Not“ führt regelmäßig Sprechstunden für in Not geratene Mitbürger durch. Derzeit werden die Sprechstundentermine mittwochs von 10 bis 10.30 Uhr im Walter-Thiemann-Haus (Rückseite) vergeben. Bei denen können die Hilfesuchenden ihr Anliegen vortragen. Die Zweierteams entscheiden in den meisten Fällen sofort, ob und wie eine Überbrückungshilfe geleistet werden kann. „Da geht es dann beispielsweise um eine Kühlschrankreparatur oder die Anschaffung eines Kinderbetts“, erläutert der zweite Vorsitzende Dieter Graeve. Manche Anliegen werden auch telefonisch oder per E-Mail vorgetragen. Handelt es um schwierigere und kostspieligere Fälle, entscheidet der Vorstand innerhalb weniger Tage. Graeve und Lohle betonen, dass die Unterstützung nur in akuten Notlagen greift und keine dauerhaften Leistungen umfasst. Auch wenn das Hilfsangebot niedrigschwellig ist, hat „Menschen in Not“ immer auch Zielgruppen im Blick, die den Schritt zu dem Verein aus welchen Gründen auch immer scheuen. „Darum ist der Verein eine Kooperation mit dem Jugendamt eingegangen. Die Mitwirkenden im Rahmen des Projekts ,Frühe Hilfen‘ – Schwangerenberatung, Hebammen, Jugendamt, SKF und viele andere – bekommen ja am ehesten mit, ob beispielsweise Alleinerziehende finanziell zurecht kommen. Wenn nicht, können sich die Frühe-Hilfe-Mitwirkenden ans Jugendamt wenden. Dem hat der Verein „Menschen in Not“ einen Betrag zur Verfügung gestellt. Aus diesem Topf fließt die Unterstützung völlig anonym. „Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter“, konstatiert Otto Lohle. Dieser Entwicklung will der Verein offensiv entgegentreten. „Ein ähnliches Projekt wie mit dem Jugendamt wollen wir auch mit Pflegediensten verwirklichen“, sagt er. Die Mitarbeitenden der häuslichen Pflege könnten Hinweise auf bedürftige alleinstehende Ältere geben und – genauso anonym wie bei Alleinerziehenden – finanzielle Hilfen veranlassen. Auch mit der Gronauer Tafel gibt es „eine gedeihliche Zusammenarbeit“, so Lohle. Finanziell kann der Verein das alles nur dank zahlreicher Spenderinnen und Spender leisten. „Menschen in Not“ ist am Ort gut angesehen. Eine weitere Quelle sind Zuweisungen der Justiz, die mittlerweile auferlegte Geldbußen an den Verein ausschüttet