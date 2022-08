Empfindungen in Stein gemeißelt

Marlies Imping mit einer ihrer Engelfiguren im eigenen Garten (oben). Der Sandstein scheint mit seinem Farbverlauf die Form des Engels mit geöffneten Flügeln im Profil schon vorgegeben zu haben. Auch das ist die Kunst, zu entdecken, was im Stein verborgen ist und sich auf das Abenteuer einzulassen. Der kubistisch anmutende Kopf aus schwarzem Speckstein (kl. Bild) wurde nur für das Foto auf den Rasen gestellt. Der empfindliche Speckstein ist eigentlich ein reiner Indoor-Stein. Fotos. Sigrid Winkler-BorckBlick in Marlies Impings Ausstellung „Vielfalt Mensch“ im Museum „kult“ in Vreden.