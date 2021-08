Endlich wieder Applaus

Der Posaunenchor der Erlöserkirche hatte am Samstag nach langer langer Zeit endlich mal wieder die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen. Das wurde von den Zuhörern auch mit reichlich Applaus belohnt. Etwas, was alle 40 mitwirkenden Musikerinnen und Musiker und auch Dirigent Andre Sander lange vermisst und somit sehr genossen haben.

Vor allem für die zwei neuen jungen Musiker, die ihre Ausbildung in der Coronazeit hatten und trotz allen widrigen Umständen mit wenig Vorortproben und viel Onlineunterricht mit Bravour gemeistert haben, war dieses Konzert ein besonderes Ereignis.

Das Jubilarkonzert war ursprünglich fürs Frühjahr geplant gewesen, musste aber ausfallen. Es wurde als Open-Air-Konzert bei perfekten Wetter und toller Kulisse nachgeholt. Coronakonform waren etwa 100 Gäste von den diesjährigen Jubilaren eingeladen worden.

Im Laufe des Konzertes wurden neun Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Dazu durften diese sich ein für sie persönlich gespieltes Musikstück aussuchen. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der Unterhaltungsmusik, sodass der klassische Marsch, die gute alte Polka und auch bekannte Pop-/Rock-Stücke erklangen. Dazu wurden persönliche Worte und kleine Anekdoten zu jedem Jubilar zum Besten gegeben. Die Gäste belohnten dieses mit viel Applaus und ließen die Musiker erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Vorbereitung auf CD-Aufnahme und Konzert

Anschließend ließen alle bei Spanferkel und kalten Getränken den Abend gemütlich ausklingen. Etwas, was viele der Anwesenden schon schmerzlich vermisst haben – und so freute man sich, viele liebe Freunde wiederzusehen.

Folgende Musiker wurden für ihre Mitgliedschaft im Posaunenchor der Erlöserkirche geehrt: Franziska Kernebeck, Xenia Meier, Anke Vaartjes, Marleen Fromme (zehn Jahre), David Sander (15 Jahre), Christoph Meyer (20 Jahre), Dennis Eversen (25 Jahre), Diana Uesbeck (30 Jahre) und Michael Sander, der wie berichtet für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde.

Als nächstes stehen für die Musiker die Proben für die Weihnachts-CD an. Im vergangenen Jahr hatte eine Woche vor der Aufnahme der Lockdown dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dazu kommt die Vorbereitung zum Weihnachtskonzert am zweiten Adventssonntag. Damit in diesem Jahr alles hoffentlich reibungsloser verlaufen und die Sicherheit bei den Proben gewährleistet werden kann, sind fast alle Musiker durchgeimpft, für den Rest ist ein Impftermin gebucht, teilt der Posaunenchor mit.