Energiepreise explodieren

Eine vergleichbare Preiserhöhung hat es bei den Gronauer Stadtwerken in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben: Die Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung werden zum 1. Juni drastisch erhöht. Etwas abgefedert werden können die höheren Kosten durch neue Laufzeitangebote speziell für diese Kunden.

Die Energiekunden der Stadtwerke Gronau, die in den kommenden Tagen Post vom kommunalen Energieversorger erhalten, sollten sich hinsetzen, bevor sie den Brief öffnen. Preiserhöhungen, wie es sie in der Vergangenheit wohl noch nie bei den Stadtwerken gegeben hat, werden darin für den 1. Juni angekündigt. Und auch für die Kunden, die sich bislang noch durch Sonderabkommen auf der sicheren Seite befinden, kündigen sich zum Jahreswechsel deutliche Erhöhungen an.