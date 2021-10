Enschede ins Zentrum von Europa gerückt

„Ich fand es prächtig, ich habe es genossen.“ Mit diesen Worten hat sich am Freitagabend Onno van Veldhuizen aus seiner Funktion als Bürgermeister von Enschede verabschiedet. In einer bewegenden, aber vor allem humorvollen Feier im Wilmink-Theater rühmten ihn Wegbegleiter und Kollegen für seinen Einsatz für die Stadt, die Region und vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den deutschen Nachbarn. Enschede und Twente seien vom Rand der Niederlande ins Zentrum von Europa gerückt – und das sei auch ihm zu verdanken.

Für seinen Verdienste ernannte König Willem-Alexander ihn zum Ritter im Orden von Oranje-Nassau. Der Kommissar des Königs der Provinz Overijssel, Andries Heidema, heftete ihm die Auszeichnung ans Revers. Der Stadtrat von Enschede hatte zudem in seiner Sitzung am Montag beschlossen, Van Veldhuizen zum Ehrenbürger zu ernennen. Das passt, denn der scheidende erste Bürger wird weiterhin in Enschede wohnen. Seine neue Aufgabe ist jedoch künftig in Den Haag: Er wird Mitglied des Staatsrats, eines hohen Beratergremiums, in juristischen Fragen.