Enschede setzt jetzt Kameras ein

Nicht nur in Gronau ist es ein immer wiederkehrendes Problem: Müll, der einfach an den Standorten für Altkleider, -papier und -glas oder auch an anderen Plätzen illegal abgestellt wird. Die Stadt Enschede geht nun mit Kamerabewachung gegen das Problem vor, das sich dort zum Beispiel an den Behältern für Verpackungsmüll manifestiert.

Die meisten Bewohner werfen ihren Müll ordentlich in die Abfallbehälter und ärgern sich über die illegalen Abfalldeponien, die immer wieder gesäubert werden müssen.

Enschede wird nun an zehn neuralgischen Punkten Kameras probeweise platzieren. Dezernent Jurgen van Houdt gab jetzt den Startschuss für die Aktion. Die Anwohner werden über die Kamerainstallierung und deren Zweck durch Informationsschilder und -aufkleber informiert.

„ »Wir hoffen, dass die Kameraüberwachung diejenigen, die Abfälle entsorgen, motiviert, sich besser an die Regeln zu halten« “ Dezernent Jurgen van Houdt

Die Kameraüberwachung soll vor allem abschreckende Wirkung haben. „Wir hoffen, dass die Kameraüberwachung diejenigen, die Abfälle entsorgen, motiviert, sich besser an die Regeln zu halten“, sagt Stadtrat Van Houdt. Wer sich nicht an die Regeln hält und auf den Bildern erkannt wird, muss für die Reinigungskosten aufkommen und zusätzlich mit einer Geldbuße in Höhe von 95 Euro rechnen. Die Gemeinschaft soll nicht für die durch das Fehlverhalten verursachten die Kosten aufkommen müssen. „Natürlich löst die Kameraüberwachung allein das Müllproblem nicht vollständig. Daran müssen wir weiter gemeinsam arbeiten. Aber wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter erwischt werden,“ so Houdt laut Pressemitteilung.

Kameras laufen rund um die Uhr

Die Kameras laufen rund um die Uhr, die Bilder werden kontinuierlich in einem Kontrollraum in Hengelo beobachtet. Nur die Videos illegaler Mülldeponierungen werden gespeichert, um die Täter ermitteln und verfolgen zu können. Alle anderen Aufzeichnungen werden gelöscht, so die Stadtverwaltung.

Bei der Kameraüberwachung werde die Privatsphäre der Anwohner berücksichtigt. Die Kameras werden zunächst auf den Containerstandorten des Einkaufszentrums Enschede Zuid, Lage Bothof und Op de Brouwerij installiert, wo sehr oft illegaler Abfall neben dem Container zurückgelassen wird. Die Stadt wird evaluieren, ob die Maßnahme den gewünschten Effekt hat.