Mit dem Pfeil einer Armbrust hat ein Unbekannter eine Stockente am Drilandsee verletzt.

Tierquäler am Drilandsee

Über einen Post in sozialen Medien war ein Mitarbeiter einer Tierhilfsorganisation auf das Tier aufmerksam geworden. Der Mann hat die Ente eingefangen und tierärztlich versorgen lassen. Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, Telefon 02562 9260.