Entfristung in Schulsekretariaten lässt auf sich warten

Politisch ist die Sache entschieden: Die Stellen in den Schulsekretariaten und auch in den Kitas sollen entfristet werden. Doch das scheint ein komplizierter Vorgang zu sein. Bis zum Beginn des neuen Schuljahrs klappt es wohl nicht, heißt es aus dem Schulamt.

Die von der Politik beschlossene Entfristung der Stellen in den Schulsekretariaten lässt noch auf sich warten. Das teilte die Leiterin des Fachdienstes Bildung und Sport, Kerstin Raible, in der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstagabend mit. „Das klappt nicht bis zum 1. August“, sagte Raible. Das neue Schuljahr beginnt am 10. August.