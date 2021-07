Entwurf erhält keine Zustimmung

Der Altbau der Buterlandschule ist rund 100 Jahre alt. Er sollte sich, so hat es eine Mehrheit des Rates beschlossen, auch in der Gestaltung des Neubaus spiegeln.Ein erster Entwurf, den die Bauverwaltung erarbeitet und der Politik im Frühjahr vorgestellt hatte, traf im Fachausschuss auf wenig Gegenliebe.Diesen Entwurf präsentierte die Bauverwaltung in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses – aber auch dieser Vorschlag fand keine politische Mehrheit.

Foto: Klaus Wiedau