21-jährige Frau schwebt  in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Alfertring in Epe sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Verkehrsunfall in Epe

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine Fußgängerin in der Nacht zum Sonntag in Epe erlitten. Ihr Begleiter zog sich schwere Verletzungen bei dem Unfall zu, der sich gegen 2.15 Uhr auf dem Alfertring ereignete. Beide Gronauer waren dort in einem unbeleuchteten Abschnitt unterwegs, als ein Auto sie erfasste.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 32-Jähriger zum Unfallzeitpunkt den Alfertring in Richtung Lange-Seite-Straße befahren; die 21-Jährige und der 25-Jährige gingen in der Gegenrichtung. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem Autofahrer auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin.

Die lebensgefährlich verletzte junge Frau kam ins Klinikum Enschede, der Schwerverletzte ins örtliche Krankenhaus. Die Beamten stellten den Führerschein des Gronauers sicher. Der Alfertring blieb für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

In einer ersten Fassung dieser Unfallmeldung hatte es fälschlicherweise geheißen, dass die Verletzten Autoinsassen gewesen sein.