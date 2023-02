Eper Ortskern wird unter die Lupe genommen

Nachdem unter Pandemiebedingungen in der Gronauer Bürgerhalle eine Infoveranstaltung zum Thema Zentrenmanagement durchgeführt worden war, wird jetzt der Ortskern in Epe in den Fokus gerückt und eine Impulsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger angeboten.

Foto: Wirtschaftsförderung