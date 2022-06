Er predigte auch auf Plattdeutsch

Im Alter von 95 Jahren ist Superintendent i.R. Walter Wahlbrink gestorben. Wahlbrink war von 1952 bis 1977, stets unterstützt von seiner Frau, seelsorgerlich in der evangelischen Kirchengemeinde Gronau tätig. Dort wurde er unter anderem mit dem Bau eines Gemeindezentrums Erlöserkirche beauftragt.

Ein wesentlicher Verdienst Wahlbrinks war auch, sich für die Einrichtung einer Zweigstelle der Bad Oeynhausener Diakonischen Stiftung Wittekindshof in der Grenzstadt einzusetzen. Ältere Gemeindeglieder erinnern sich noch heute gern an seine plattdeutschen Predigten. 1977 wurde Wahlbrink von der Kreissynode zum Superintendenten des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken gewählt. Die Ökumene war bereits während seiner Dienstzeit ein Thema. Bis zu seiner Pensionierung 1986 leitete er als Superintendent den evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken.

Seine Jugend hatte die Diktatur des Nationalsozialismus geprägt. In Emsdetten geboren, besuchte Wahlbrink das dortige Gymnasium und später das in Rheine. 1944 wurde er mit 17 Jahren von der Schule weg zum Arbeitsdienst eingezogen. Als der junge Mann von Ostpreußen nach Hause zurückkehrte, lag der Wehrmachts-Gestellungsbefehl schon auf dem Tisch. Eigentlich sollte er in der Luftwaffe dienen, doch die lag bereits am Boden, sodass er sich als Infanterist im Schützengraben beim Häuserkampf in Schlesien wiederfand.

Nach der harten Zeit in der Kriegsgefangenschaft und Rückkehr in die Heimat schlug er die Theologenlaufbahn ein.