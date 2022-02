Erfolge beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Nach wochenlangen Vorbereitungen mit den Lehrkräften der Musikschule der Stadt Gronau haben die Schülerinnen Josie Ubrich (Querflöte, Schülerin von Pavel Tseliapniou) und Clea-Sophie Wintenbach (Klavier, Schülerin von Svetlana Huck) als Duo in der Kategorie Klavier und ein Holzblasinstrument mit 21 Punkten einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ belegt. Der Wettbewerb fand am Samstag in der Landesmusikakademie in Nienborg statt.

Auch die Geschwister Kasprowiak, Charlotte Henriette an der Violine (Schülerin von Rebecca Martin) und Louisa am Klavier (ehemaliger Schülerin von Svetlana Huck) als Duo bei Klavier und Violine, holten sich einen ersten Preis mit 24 Punkten. 25 Punkte können erreicht werden.

Die Musikschule ist stolz auf ihre Schülerinnen und gratuliert ihnen und den Lehrkräften zu diesem super Erfolg.