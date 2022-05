Erfolgreiche Schnittstelle

Gronau

Das Programm stand, die Einladungen waren bereits verschickt – doch dann musste die Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau Ende vergangenen Jahres ihre Jubiläumsfeier absagen. Am Donnerstagabend wurde die Veranstaltung in der Bürgerhalle nachgeholt. Dabei wurde erstmals der Unternehmenspreis des Jahres verliehen. Neben den obligatorischen Grußworten stellte die Keynote-Speakerin Sabine Hübner das Thema Service in den Mittelpunkt.

Von Guido Kratzkeund