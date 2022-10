Erfolgreicher Schlag gegen Ausbeutung

Zwei Tage nach der konzertierten Kontrollaktion von Leiharbeitern, die in der niederländischen Fleischindustrie arbeiten und in Deutschland unter zum Teil sehr prekären Wohnverhältnissen zu leiden haben, hat das federführende Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung am Mittwoch eine Presseinformation dazu veröffentlicht. Fazit: Die festgestellten Mängel in der Unterbringung sowie arbeitsrechtlich Missstände sind zum Teil eklatant.

Bei der Razzia am Montag wurden in Gronau fünf Immobilien in der Herbertstraße unter die Lupe genommen. Die festgestellten Mängel in der Unterbringung der Arbeitsmigranten waren teils eklatant.

Die Razzia in der Herbertstraße hat am Montag

teils gravierende Mieter- und Arbeitnehmerausbeutung durch Leiharbeitsunternehmen im Grenzgebiet offenbart. Das teilte die Staatskanzlei der Landesregierung am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Bei der großangelegten Aktion hatten sieben Behörden grenzüberschreitend kooperiert (wir berichteten). Da es sich bei den überprüften Personen überwiegend um Südosteuropäer handelte, war auch ein Team des rumänischen Arbeitsschutzes beteiligt. Neben Gronau hatte einen Tag später am Dienstag auch in Südlohn eine gleich gelagerte Aktion stattgefunden. Insgesamt waren 42 Wohnungen in fünf Immobilien in Gronau und vier in Südlohn unter die Lupe genommen worden.

„Mit den Kontrollaktionen gelingt es uns, illegale Strukturen von menschenunwürdiger Unterbringung von Leiharbeitern aufzudecken“, wird Ministerin Ina Scharrenbach in der Pressemitteilung zitiert. Ihre Behörde, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, hatte die Aktion geleitet. Die aktuell in Gronau festgestellten baurechtlichen Mängel seien zwar nicht so eklatant wie bei früheren Kontrollen gewesen. Wohnungsaufsichtsrechtliche Missstände aber blieben: Matratzenmieten zwischen 300 Euro und 400 Euro, zum Teil starke Vermüllung und Schimmelbildung in den Wohnungen. Oberstes Ziel sei es gewesen, ausbeuterische Miet- und Wohnverhältnisse aufzudecken.

Ausbeuterische Miet- und Wohnverhältnisse

Vor Ort hatten die Behördenvertreter rund 150 Arbeitnehmer niederländischer Leiharbeitsfirmen kontrolliert. Wo es einen Anfangsverdacht von Mietwucher und Straftaten gibt, sollen Strafverfahren eingeleitet werden. Neben baulichen Mängeln wurden auch zahlreiche Verstöße gegen das niederländische Arbeitsschutzrecht festgestellt. Die festgestellten Rechtsverstöße sollen ordnungsrechtlich geahndet werden.

„Die Grenze zwischen dem Kreis Borken und den Niederlanden ist 108 Kilometer lang. Daher arbeiten viele Migranten in den Niederlanden, wohnen aber bei uns im Westmünsterland. Dadurch können leichter gesetzliche Regelungen, wie der Mindestlohn in unserem Nachbarland, umgangen werden“, begrüßte Landrat Dr. Kai Zwicker die Aktion.

„Bestehende Zustände aufgrund der Grenzlage können nicht länger geduldet werden. Die Landesregierung und alle betroffenen Kommunen müssen eine Ausbeutung der Leiharbeitenden rigoros bekämpfen“, wird Bürgermeister Rainer Doetkotte zitiert.

Kreisweit sind nach behördlichen Schätzungen insgesamt etwa 2500 Arbeitsmigranten von den ausbeuterischen Strukturen betroffen. Vor allem niederländische Leiharbeitsfirmen, vorwiegend mit Geschäftsbeziehungen in die fleischverarbeitende Industrie, bauen solche Strukturen auf.