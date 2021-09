Ergebnis mit Fragezeichen

Gronau

Am Tag nach der Bundestagswahl hat in den Parteien in Gronau die Aufarbeitung der Stimmergebnisse, die am Sonntagabend angesichts der späten Klarheit nur sehr schleppend anlaufen konnte, begonnen. Vor Ort gibt es nach den Wahlergebnissen zwei klare Gewinner: die Grünen und die SPD.

Von Guido Kratzke