Erinnerung an das jüdische Leben

Epe hat einen neuen Platznamen: „An der Synagoge“ heißt seit Freitag der kleine Platz an der Ecke Wilhelmstraße/Kardinal-von-Galen-Ring. Die Enthüllung des Straßenschilds fand am Freitag in feierlichem Rahmen statt.

Als Datum der Enthüllung des Straßenschilds „An der Synagoge“ in Epe war nicht von ungefähr der 27. Januar gewählt worden. An diesem Tag vor 78 Jahren war das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit worden. Nur 7000 Menschen hatten die Schrecken überlebt. Während des Holocausts, des planmäßigen Massenmords an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten, waren in den Lagern des Komplexes Auschwitz-Birkenau von 1940 bis 1945 insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen ermordet worden, eine Millionen von ihnen Juden.