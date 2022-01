Erinnerung an die Jugend in Gronau

Er lebt seit 50 Jahren in Österreich, hat aber seine Kindheit und Jugend in Gronau nicht vergessen. Klaus Schedler lässt seine Leser an seinen Erinnerungen teilhaben.

„Offen gesagt war ich recht erstaunt“, meint der gebürtige Gronauer Klaus Schedler. Erstaunt darüber, dass sein im Frühjahr 2021 publiziertes Erzählbändchen „Mein Gronauer Lesebuch“ so viel Interesse fand. Erstaunt auch deshalb, weil er ja nichts Neues zu berichten hatte, sondern lediglich seine mindestens 50 Jahre alten Erinnerungen niedergeschrieben hatte.

Seit 1971 lebt Schedler nämlich in Österreich. Seine alte Heimat hat er aber nicht vergessen. „Im Gegenteil“, meint Schedler, „vielmehr habe ich erst im Ruhestand festgestellt, wie viele meiner Lebenserinnerungen mit Kindheit und Jugenderfahrungen aus jener Zeit verbunden geblieben sind.“ So etwa, als er 1989 bei einem Abendempfang in Lyon als Teil des Programms überraschend eine riesige Drehorgel in Betrieb ging, die ihn an die Orgel des alten Kirmes-Pferdekarussells auf dem Gronauer Schlossplatz erinnerte. Oder er entsinnt sich, wie der Tod in sein kindliches Leben trat, als der stets mit zwei Rappen bespannte Leichenwagen am Elternhaus an der Losserstraße vorbeifuhr, um die Verstorbenen von der Trauerhalle zum Friedhof zu bringen. „Solche traurigen Dinge prägen ein Leben ebenso wie die ausgelassene Freude und große Zuversicht unserer Feiern in Gronau nach dem in Burgsteinfurt bestandenen Abitur“.

Prägende Eindrücke

Eine Auswahl solcher prägenden Eindrücke aus Kindheit und Jugend seiner Gronauer Zeit hat Schedler in einem weiteren Buch zusammengestellt. Die Kurzgeschichten sind naturgemäß stark persönlich geprägt, dürften aber gerade bei Altersgenossen eigene Erinnerungen wachrufen.

Schedler berichtet auch von seinen ersten Ferien an der Nordsee und einer Begegnung mit Ludwig Erhardt, von seiner Fiets, von Schulgeschichten samt einer aus dem Ruder laufenden Abi-Party.

Bei der Auswahl der Bilder wurde er von Gronauer Freunden unterstützt. Das Buch trägt den Titel „Zweites Gronauer Lesebuch“. Klaus Schedler, geboren 1952, studierte nach seinem Abitur in Wien, zunächst Psychologie, dann Mathematische Methodenlehre. Er erhielt von einem privaten Soziologie-Institut Aufträge, bis man in der österreichischen Wirtschaftskammer auf ihn und seine Fähigkeiten als Statistiker aufmerksam wurde. Immer häufiger war er im Auftrag des österreichischen Bundeskanzleramts und der Ministerien unterwegs. Aus dienstrechtlichen Gründen nahm er die österreichische Staatsbürgerschaft an und wurde stellvertretender Abteilungsleiter in der Wirtschaftskammer. Mittlerweile ist er pensioniert und wohnt im österreichischen Waldviertel.

Klaus Schedler: Zweites Gronauer Lesebuch, ISBN-13: 9783710804700, Verlag: story.one publishing, 14,50 Euro.