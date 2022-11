Erinnerung an Gronaus dunkle Stunde

Gedenken an die Pogromnacht

Gronau/epe

In zwei würdigen Veranstaltungen ist in Gronau und Epe am Mittwoch der November-Pogrome vor 84 Jahren gedacht worden. Verbunden war das Gedenken mit Appellen, wachsam zu sein und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus keine Chance zu geben.