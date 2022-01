Ermittlungen zur Ursache laufen

An einem der Windkraftanlagen in der Eper Füchte brach am Sonntagmorgen ein Flügel ab. Was war die Ursache für den Bruch eines Rotorblatts? Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.

Flügel von Windrad in Epe abgebrochen

Keine neuen Erkenntnisse gibt es nach dem Bruch eines Rotorblatts an einer Windenergieanlage in Epe. Das Unternehmen GE Renewable Energy aus Salzbergen, das die beiden Anlagen der Bürgerwind Gronau Epe geliefert hatte, teilte am Montag auf Anfrage der WN lediglich mit, dass es in Zusammenarbeit mit unserem Kunden und den örtlichen Behörden den Standort gesichert habe und daran arbeite, die Ursache für dieses Ereignis zu ermitteln.

Wie berichtet, war es am Sonntagmorgen zu dem Bruch gekommen. Der Flügel stürzte in unmittelbarer Nähe der Anlage zu Boden, Kleinteile segelten auf die benachbarten Flächen. Verletzt wurde niemand.

Vorfälle wie in Epe äußerst selten

Laut Homepage von GE Renewable Energy umfassen Anlagen der sogenannten Cypress-Blattform, zu der auch die Anlagen in Epe gehören, Varianten mit einteiligen und geteilten Rotorblättern. „Die Hightech-Carbonblätter wurden im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen GEs On­shore Wind Business, GEs Global Research Center und LM Wind Power entwickelt.“

Die Frage, ob das Unternehmen neben der Schwesteranlage in Epe auch alle anderen Windkraftanlagen dieses Typs aufgrund des Vorfalls in Epe stillgelegt hat, beantwortete die Sprecherin am Montag nicht.

Einer ersten Stellungnahme des Sprechers des Bundesverbands Wind-Energie zufolge sind Vorfälle wie die in Epe äußerst selten. Ende 2021 waren deutschlandweit rund 30.000 Windenergieanlagen am Netz. In den vergangenen 20 Jahren sei es einer internen Auflistung des Verbands zufolge zu etwa 120 Schadensereignissen gekommen.