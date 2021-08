Erst Verkehrsstau stoppte die Fahrt

Der Angeklagte lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit dem Zoll, raste teilweise mit 180 km/h über die B 54. Schließlich versuchte er, das Fahrzeug der Zollbeamten in den Gegenverkehr abzudrängen – was zu einem tödlichen Unfall hätte führen können.

Mord-Prozess am Landgericht

Beim Prozessauftakt am Landgericht Münster verdeckte der 50 Jahre alte Angeklagte sein Gesicht mit einer Mappe. Begleitet wurde er von einem Anwalt aus Dortmund

Von einem Parkplatz der Bundesstraße 54 auf Stadtgebiet aus soll ein Mann aus Polen im Januar 2019 vor einer Kontrolle des Zolls geflohen sein und dabei den Tod oder schwere Verletzungen von Zollbeamten in Kauf genommen haben. Wie berichtet, ist der 50-Jährige am Landgericht Münster wegen versuchten Mordes angeklagt, zudem wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln und Urkundenfälschung. Am Dienstag war Prozessauftakt.