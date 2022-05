Erste Frau auf dem Thron

Der Nachmittag ist schon vorgeschritten. Eine Kandidatin und ein Kandidat treten noch an, um Regentin oder Regent der Rentenburger zu werden. Es fallen zwei Schüsse – dann jubelt die erste Königin des Schützenvereins.

Simone Jordan hat soeben den Vogel von der Stange geholt. Mit den hölzernen Resten als Trophäe in der Hand lassen ihre Schützenbrüder sie hochleben.

Ein Sonne-Wolken-Mix mit steifer Brise aus Nord-West bescherte den Mitgliedern des Schützenvereins Rentenburg am Samstagnachmittag einen stürmischen Auftakt in die Schützenfest-Saison 2022. Hunderte Schützenbrüder und -schwestern hatten sich auf dem Festplatz an der Eßseite versammelt und erlebten einen spannenden Wettstreit um die Königswürde.