Erster Spatenstich an der Eichenhofstraße

Den symbolischen ersten Spatenstich nahm der Bagger vor, in wenigen Wochen soll dann tatsächlich mit der Baumaßnahme begonnen werden: Die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (WGG) baut an der Eichenhofstraße am Standort der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule (früher Ludgerusschule) vier moderne Reihenhäuser. Diese sollen allerdings nicht im Besitz der städtischen Gesellschaft zur Vermietung verbleiben. Vielmehr ist es das Ziel, diese zu verkaufen und als Wohnraum für Familien an den Markt zu bringen.

