Erstes Tageshospiz auf dem Gelände des ehemaligen Pfarrhauses

Wenn keine Therapie das Ende mehr abwenden kann, aber noch Lebenszeit bleibt, gibt es eine Lücke in der Palliativversorgung. Die wird in Epe mit dem ersten Tageshospiz im Bistum Münster, dem Josef-Haus, geschlossen. Am 30. Mai soll mit dem Bau begonnen werden (die WN berichteten). Elf Wohnungen sind in dem Neubau neben dem Dorotheenhof auf dem Gelände des ehemaligen Pfarrhauses geplant. Laut Christoph Bröcker, Geschäftsführer der St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH, werden 4,2 Millionen Euro investiert.

