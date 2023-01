Erstmals eine Frau im Vorstand

Vorstand mit Dame: Die neu- und wiedergewählten Vorstandsmitglieder der „Brooker“ präsentierten sich mit König Sven Kottig, Präsident Rainer Doetkotte und General Martin Last. Dem Vorstand gehört mit Sabrina Maibaum (3.v.r.) erstmals eine Frau als Beisitzerin in der Geschichte des Vereins an.

Einstimmig wurde Sabrina Maibaum während der Jahreshauptversammlung am Samstag in das Amt gewählt. Marcel Stockhorst wurde ebenfalls neu zum Beisitzer gewählt. Fast 70 Mitglieder kamen im „Altes Gasthaus Doetkotte“ zusammen, darunter der amtierende Schützenkönig Sven Kottig mit dem Hofstaat.

Breiten Raum nahmen die Vorbereitungen zum 100. Geburtstag der Schützengesellschaft im Juni 2024 ein. Die Themenfelder sind vielfältig: So sind Festbögen zu organisieren, ein Festbuch zu erstellen und unzählige Veranstaltungen interessant zu gestalten. Besondere Höhepunkte beim Jubiläum werden der Festkommers in der Bürgerhalle mit dem großem Zapfenstreich sein, das Jubiläumskaiserschießen und der Jubiläumsumzug. Dazu sind Arbeitsgruppen gegründet worden.

Traditionelles Jahresprogramm

Daneben wird das traditionelle Jahresprogramm nicht zu kurz kommen. Präsident Rainer Doetkotte präsentierte die aktuellen Veranstaltungen. So findet der Wintergang aller Kompanien am 11. Februar statt, das Pokal- und Vergleichsschießen am 11. März im Vereinsheim von SG Gronau. Es schließt sich die vom Schriftführer Lars Strickmann organisierte „Brooker Überraschungsfahrt“ am 25. März an. Das „Osterspezial“ am Ostersonntag soll Freunde und Nachbarn der Schützengesellschaft auf dem Festplatz am Sportgelände „Specht­holtshook“ ab Einbruch der Dunkelheit einladen, um an kleinen Osterfeuern in Feuergefäßen gesellig zusammen zu kommen. Für die Kinder gibt es kleine Osterüberraschungen.

Neben den Veranstaltungen gab es einen Überblick über die Kassenlage vom Kassierer Dirk Katscherowski. Wegen der gestiegenen Kosten, insbesondere beim ersten Schützenfest nach Corona, sank der Kassenbestand. Die Kassenprüfung bescheinigte dem Kassierer eine ordnungsgemäße Arbeit, so dass einer Entlastung nichts im Wege stand.

Die Vorstandswahlen waren in allen Ergebnissen von Einstimmigkeit geprägt. So wurden in ihren Ämtern bestätigt: Marco Leenen als stellvertretender Präsident, Dirk Katscherowski als Kassierer und Lars Strickmann als Schriftführer. Die Aufgabe des stellvertretenden Schriftführers übernimmt Peter Deelen. Sein Vorgänger Reiner Oberhaus ist vom Vorstand zu den Offizieren gewechselt. Neben der Neuwahl der Beisitzer wurde Martin Pommerenke von der Versammlung wiedergewählt. Neue Kassenprüferin ist jetzt Andrea Last.

Wegen des anstehenden Jubiläums und der allgemeinen Kostensteigerung diskutierten die Anwesenden über eine mögliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Eine Entscheidung dazu gab es noch nicht. Vielmehr nimmt der Vorstand die Diskussion mit in ihr Gremium, um das weitere Vorgehen näher zu beraten.