Erstmals Frauen im Vorstand

Traditionell am Dreikönigstag – also am 6. Januar jeden Jahres – hält die Bürgerschützengilde St. Georgi Epe ihre Jahreshauptversammlung ab. Die Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 musste jedoch coronabedingt ausfallen und wurde am vergangenen Sonntag in der sehr gut besuchten Gaststätte Latüchte nachgeholt.

Schatzmeister Rainer Segbert stellte seinen Kassenbericht vor. Durch den Wegfall der Festivitäten im Jahr 2021 konnte Segbert immerhin ein positives Vorzeichen beim Jahresabschluss präsentieren. Die Kassenprüfer Robert Büscher und Uwe Doet­kotte bescheinigten dem Schatzmeister anschließend eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Da der kommissarische Geschäftsführer Bernhard Ströing sein Amt niedergelegt hat, galt es, dieses Amt in der Jahreshauptversammlung neu zu besetzen. Der geschäftsführende Vorstand schlug Martin Dust vor, der einstimmig gewählt wurde. Tono Steven, der seit 1991 dem Vorstand angehört und viele Jahre lang das Amt des Geschäftsführers ausgeübt hat, wurde von der Versammlung zum Ehrenvorstandsmitglied gewählt.

Da aus dem Vorstand zwei Beisitzer ausgeschieden waren, galt es, auch diese Positionen neu zu wählen. Bei der spannenden Wahl traten vier Damen gegeneinander an. Das Rennen machten schließlich Mechthild Böhmer und Steffi Lindebaum, die somit als erste Frauen in den Vorstand der Gilde einziehen. Für den ausgeschiedenen Kassenprüfer Robert Büscher wurde Paul Stenau einstimmig gewählt.

Nur noch alle zwei Jahre Schützenfest

Nach den Wahlen wurde über die künftige Ausrichtung des Schützenfestes diskutiert. Schatzmeister Rainer Segbert hatte der Versammlung zunächst die Kostenentwicklung erläutert, die sukzessive eine enorme Belastung für die Gilde darstellt. Das Offizierskorps hatte daher einen Zweijahresrhythmus für das Schützenfest beantragt. Im jeweils anderen Jahr soll auf das Feiern allerdings nicht verzichtet werden und ein Sommerfest stattfinden, wie General Michael Lindebaum in seiner Antragsbegründung ausführte. Nach einer ausgiebigen und intensiven Diskussion stimmten schließlich zwei Drittel der anwesenden Mitglieder für diese Änderung, sodass nunmehr alle zwei Jahre Schützenfest gefeiert wird.

Zum Abschluss der Versammlung informierte Yannic Dust über das Treffen der alten und neuen Jungschützen. Auf der nächsten Jahreshauptversammlung der Jungschützen soll die Satzung der neuaufgestellten Jungschützen entsprechend angepasst werden.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Gilde findet – sofern Corona nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht – bereits am 6. Januar 2023 statt – die Dreikönigstradition wird dann wieder aufgenommen.