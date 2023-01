Ein neues Begegnungsformat feiert am Montag Premiere. Eines, das die Sinne anregen dürfte. Auf jeden Fall aber den Horizont erweitert.

Wenn Glades Tchiri sich an den Libanon erinnert, dann werden bei ihr vor allem sinnliche Eindrücke wach. Genauer: der Geschmack und der Duft der dortigen Küche. Am Montagabend (16. Januar) wird sie im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Grenzenlose Vielfalt Gronau – erzähl mir, wo du herkommst“ einige Kostproben vorstellen. Häppchen, die nicht nur den Appetit anregen sollen – sondern auch den Austausch zwischen den Gästen im Café Grenzenlos am Kurt-Schumacher-Platz.