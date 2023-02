„Es braucht eine Kehrtwende“

Biologin Carola Vaartjes rückt die Vermüllung von Dinkel und Landschaft in den Fokus

Gronau

Gibt es mehr Müll in der Landschaft als früher? Carola Vaartjes meint: eindeutig ja. Die studierte Biologin prangert vor allem die Situation an der Dinkel an. Der Müll gefährde die Gesundheit der dort lebenden Tiere. Es sei dringender Handlungsbedarf gegeben.