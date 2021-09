Es drohen noch harte Zeiten

Christiane Nitsche-Costa hat in einem Zentrum geholfen, in dem Sachspenden sortiert werden. Hier kam auch der dicke Teddybär an.

Die Journalistin Christiane Nitsche-Costa lebt schon seit vielen Jahren in Gronau. Sie ist Gronauerin. Doch in den vergangenen Wochen hat die Flutkatastrophe sie machtvoll an ihre rheinischen Wurzeln erinnert. Ihre Mutter stammt aus der Eifel, ihr Bruder lebt an der Erft.