„Es ist schön, Menschen zu helfen“

Eine „glückliche Fügung“ hat aus der Ahauserin Maria Gerling eine Verbraucherberaterin gemacht. Am Ende ihrer Elternzeit stellte sich für die Mutter von zwei Töchtern die Frage, ob sie wieder in ihrem alten Job durchstarten wollte. Sie war in der Tourismus-Branche tätig und hatte eine Anstellung in Krefeld – weit weg von Ahaus. „Mit die erste Stellenausschreibung, die ich dann gesehen habe, war die der Verbraucherzentrale“, erzählt Gerling. Kurz darauf hatte sie den Job in Gronau.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie