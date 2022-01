Es soll wieder nach Gleidorf gehen

. Seit dem Start am vergangenen Wochenende gab es bereits über 55 Anmeldungen zur Ferienfreizeit, heißt es in einer Mitteilung der Teamleitung.

In diesem Jahr macht sich das größte Ferienlager der Region vom 25. Juli bis zum 5. August auf den Weg ins Sauerland. Traditionsgemäß wird in der ideal gelegenen Schützenhalle des kleinen Dorfes Gleidorf bei Schmallenberg übernachtet. Das Betreuerteam bietet ein vielfältiges Programm mit Tagesausflügen, Rallyes, Out- und Indoor-Spielen an, bei denen die Kinder sowohl geistig als auch sportlich aktiv werden können. Ein erfahrenes Kochteam sorgt zudem mit drei Mahlzeiten am Tag für die Verpflegung der Teilnehmenden. Die Anmeldung für die Ferienfreizeit ist online und in der Gleidorf-App möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und Bilder finden sich sowohl auf der Website und in der App als auch in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram.