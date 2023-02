Es wird wieder genarrt und gejeckt

Gronau

Gronaus Karnevalisten sind seit einigen Jahren bereits auf Entzug. Seit 2020 waren die traditionellen Umzüge der Jecken und Narren in unschöner Regelmäßigkeit ausgefallen, mal wegen Sturmansage, danach wegen Corona. Doch am Sonntag wird es endlich wieder was: Karnevalsmacher und -fans werden wieder auf die Straße gehen. Hier ein Überblick über das, was man beim Umzug an Programm erwarten darf. Wichtig: Die Zugstrecke ist eine andere als in den Vorjahren.

-mb-