„Es zählt nur der Schufa-Score“: Gronauer Familie hat Sorge, obdachlos zu werden

Potenzielle Vermieter hätten vor allem den Schufa-Score im Blick, beschreibt Florian Wielens seine Erfahrungen bei der Wohnungssuche. Seiner Familie wurde der Mietvertrag gekündigt. Die Bonität – also die Kreditwürdigkeit – der Familie schätzt die Schufa als gering ein. Bei der Wohnungssuche offenbar ein Problem.

Der Gronauer Florian Wielens steht in verschiedenen Zusammenhängen in der Öffentlichkeit. Einige kennen ihn, weil er sich eine Zeit lang bei den Grünen engagiert hat und nach der Kommunalwahl 2019 sogar kurz für sie in den Stadtrat einzog. Andere haben ihn vielleicht als Referent bei der VHS oder als Naturführer kennengelernt, der auch für den Gronauer Touristikservice gearbeitet hat.