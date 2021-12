Essen auf dem Herd vergessen

Zu einem Band am Esteresch in Epe ist die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch gerufen worden. Die Alarmmeldung um 1.21 Uhr lautete „Menschenleben in Gefahr“. Als die Wehrleute an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, waren alle sechs Bewohner bereits aus dem Haus, so die Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass in einer Wohnungen Essen auf dem nicht abgeschalteten Herd stand. Daraufhin war es zu erheblicher Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr nahm den Topf vom Herd, schaltete ihn aus und lüftete die Wohnung mit Hochleistungslüftern.