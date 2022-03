Essen auf Herd vergessen

Die Sirenen heulten am Sonntagnachmittag in Gronau.

Kleine Ursache – große Wirkung: Weil ein Topf auf einem angeschalteten Herd vergessen worden war, kam es am Sonntag gegen 17.45 Uhr zu Rauchentwicklung in einer Wohnung an der Schulstraße. Da zunächst die Ursache nicht klar war und weil viele Menschen in dem betreffenden Hochhaus wohnen, wurde vorsorglich der Alarm „Menschenleben in Gefahr“ ausgegeben. Die Folge: Die Sirenen heulten, und die Feuerwehr fuhr mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen zum Brandort, wo sich schnell herausstellte, dass die Gefahr nicht so groß war. Der qualmende Topf mit den verkohlten Essensresten wurde vom Herd genommen und vor die Tür gebracht (Foto).