Euregio-Campus – mehr als eine Geschäftsstelle

Die Euregio-Geschäftsstelle soll umziehen – in ein neues Gebäude, das direkt an der Grenze steht. Die neue Geschäftsstelle könnte das Zentrum eines Campus mit Einrichtungen für grenzüberschreitende Unternehmen, Institutionen sowie Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen werden.

Die Euregio-Geschäftsstelle ist in die Jahre gekommen. „Energetisch gibt es erhebliche Mängel“, sagte Euregio-Geschäftsführer Christoph Almering, und auch von der Ausstattung her müsste das ein oder andere instandgesetzt und modernisiert werden. Die Euregio setzt aber darauf, dass sie in absehbarer Zeit in ein neues Gebäude einziehen kann: schräg gegenüber, direkt an der Grenze auf deutscher Seite, mit dem Tagungszentrum Terhaar sive Droste auf niederländischer Seite direkt nebenan.