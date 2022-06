Euregio-Meister mit Vorbildfunktion

Euregio-Geschäftsführer Christoph Almering und die Organisatoren Michael Brinkmann und Sandra Melief haben am Mittwoch im Tagungszentrum der Euregio in Glanerbrug sechs Laufsportlerinnen und Laufsportler ausgezeichnet, die Bestleistungen in der Kombiwertung des Münster- und des Enschede-Marathons erbracht haben.

Auch wenn es coronabedingt zuletzt stockte – mit dem Enschede- und dem Münster-Marathon gibt es in der Region zwei herausragende Lauf-Ereignisse, die eine ebenso große Fangemeinde wie festen Teilnehmerstamm haben. Da zudem beide im Euregio-Gebiet liegen und die beteiligten Läuferinnen und Läufer in durchaus stattlicher Zahl an beiden Veranstaltungen teilnehmen, lag es nahe, eine Kombiwertung ins Leben zu rufen und die in der Addition der Laufergebnisse besten Teilnehmer eines Jahres gesondert zu ehren. Euregio-Geschäftsführer Christoph Almering, der Chef-Organisator Münster-Marathon Michael Brinkmann sowie Sandra Melief (Stichting Enschede-Marathon) hatten am Mittwoch die Ehre, eben dieses nach längerer Pause im Tagungszentrum Terhaar-sive-Droste zu tun.