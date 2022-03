Exilliteratur hat es ihm angetan

Ahmet Sezer sitzt in seinem Haus in Epe. Von hier aus beantwortet er telefonisch die Fragen der WN. Das hatte er sich so gewünscht. Als die Anfrage, ob er bei der Serie „Die Bücher meines Lebens“ mitmachen möchte, bei ihm per E-Mail ankam, sei ihm sofort eine Frage durch den Kopf geschossen: „Lesen – in welcher Sprache?“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie